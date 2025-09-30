VIDEO. Jandarmii olteni, în lupta cu braconierii. Peste doi kilometri de plase de pescuit, confiscate

Jandarmii din cadrul IJJ Olt, împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, au desfășurat o acțiune de amploare pe râul Olt, în zona localității Verguleasa, pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol. În timpul misiunii au fost descoperite mai multe persoane care utilizau ambarcațiuni pneumatice neinscripționate și plase de tip setcă, interzise de lege. Forțele de ordine au ridicat în total 30 de plase, cu o lungime cumulată de aproximativ 2,4 kilometri, folosite pentru pescuit comercial neautorizat. Ambarcațiunile și uneltele au fost confiscate, iar persoanele implicate au fost predate organelor de cercetare penală. Totodată, jandarmii au întocmit actele procedurale necesare pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții IJJ Olt reamintesc faptul că pescuitul comercial fără autorizație, precum și utilizarea plaselor de tip setcă sau a altor unelte interzise constituie infracțiuni, fiind sancționate conform Legii nr. 176/2024. Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să respecte perioadele de prohibiție, să utilizeze doar unelte permise, să dețină documentele necesare pentru pescuit recreativ și să anunțe de îndată cazurile de braconaj, fie la numărul unic de urgență 112, fie direct jandarmilor aflați în teren.