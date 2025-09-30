Șomajul în Olt a scăzut ușor în august. 5,91% rata oficială

Rata șomajului în județul Olt s-a situat la 5,91% la finalul lunii august 2025, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. În evidențele instituției figurau 7.707 persoane fără loc de muncă, dintre care 3.397 femei. Comparativ cu luna iulie, când rata șomajului a fost de 5,97%, indicatorul a înregistrat o ușoară scădere de 0,06 puncte procentuale.

Din totalul persoanelor înregistrate, doar 1.057 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 6.650 erau șomeri neindemnizați. Situația arată că șomajul afectează în special mediul rural: 6.376 de persoane provin din comune și sate, iar 1.331 din mediul urban.

Analiza AJOFM Olt arată că cele mai afectate segmente de populație sunt persoanele cu vârsta de peste 55 de ani (1.857 de șomeri) și cele din categoria 40-49 de ani (1.731). La polul opus, tinerii sub 25 de ani însumează 593 de persoane fără loc de muncă.



Cei mai mulți șomeri au studii gimnaziale (43,3%), urmați de persoanele cu studii primare sau fără școală (20,1%) și de cei cu studii profesionale (17,1%). Doar 1,67% dintre șomeri au studii superioare, iar 0,97% postliceale. În ceea ce privește șansele de reintegrare pe piața muncii, analiza instituției relevă că 2.054 persoane sunt foarte greu ocupabile, 3.765 greu ocupabile, 1.608 mediu ocupabile, iar doar 280 sunt considerate ușor ocupabile.

Potrivit AJOFM Olt, încadrarea șomerilor în aceste categorii se face prin activități de profilare, care au scopul de a adapta măsurile de sprijin la nevoile fiecărei persoane.