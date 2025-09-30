Slatina devine tot mai puternică prin educație. Start la anul universitar 2025–2026

Slatina și-a confirmat, încă o dată, statutul de oraș al viitorului prin educație. Marți, 30 septembrie 2025, primarul municipiului, Mario De Mezzo, a participat la festivitatea de deschidere a anului universitar 2025–2026 la Universitatea Politehnica din București – Centrul Universitar Slatina.

Edilul a vorbit cu emoție despre cele trei mari motive de satisfacție, faptul că Primăria și Consiliul Local oferă gratuit clădirea și infrastructura necesară funcționării universității, conducerea centrului universitar fiind asigurată de un fiu al orașului, prof. univ. dr. Tudor Petrescu, prorector al Politehnicii, dar și oportunitatea ca tinerii slătineni să studieze aproape de casă și să rămână parte activă a comunității.

„Singurii cu care suntem în competiție, tot restul vieții, suntem noi înșine. Este important să fim azi mai buni decât am fost ieri și mâine un pic mai buni decât suntem azi”, a transmis primarul studenților, încurajându-i să valorifice experiența profesorilor și resursele academice puse la dispoziție.

Mario De Mezzo a subliniat că dezvoltarea centrului universitar este o prioritate pentru Slatina: „Îmi doresc să găzduim facultăți tot mai orientate spre zona tehnică, pentru că Slatina are o platformă industrială puternică și avem nevoie de specialiști formați aici, la noi acasă”.

Totodată, edilul a lansat o provocare către Consiliul Județean Olt, solicitând sprijin concret pentru consolidarea și dezvoltarea Politehnicii din Slatina: „Primăria va ajuta necondiționat, dar avem nevoie să fim împreună în acest demers”.

După festivitate, primarul și rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu, au avut o întâlnire la sediul Primăriei Slatina pentru a discuta noi direcții de dezvoltare ale centrului universitar.