Senatul respinge inițiativa USR privind montarea GPS-urilor pe mașinile instituțiilor publice

Senatul a respins proiectul de lege inițiat de USR care prevedea obligativitatea montării de sisteme GPS pe toate autovehiculele aflate în dotarea instituțiilor și autorităților publice. Măsura urmărea reducerea consumului de combustibil și o mai mare transparență în utilizarea resurselor statului.

Propunerea legislativă a primit 65 de voturi împotrivă, 36 pentru și 12 abțineri. Întrucât Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa urmează să ajungă la Camera Deputaților, care va da votul decizional.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul USR Gheorghe Ștefănache, membru al Comisiei pentru administrație publică, a explicat că implementarea unui sistem de monitorizare ar fi adus economii consistente la bugetul de stat.

„Montarea sistemelor de monitorizare a flotelor oferă un control transparent al modului în care sunt utilizate vehiculele și nu este doar o măsură de reducere a cheltuielilor cu combustibilul, ci și un instrument de transparență, siguranță și sustenabilitate. Am economisi, astfel, sute de milioane de lei anual de la buget”, a declarat parlamentarul USR.

La rândul său, deputatul Brian Cristian, inițiatorul proiectului, a subliniat că respingerea propunerii reprezintă o oportunitate pierdută pentru modernizarea administrației.

„Cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii lor. Tehnologia oferă instrumente clare și eficiente pentru a preveni risipa și abuzurile. Voi continua să susțin această inițiativă la Camera Deputaților și, dacă va fi necesar, voi cere premierului Ilie Bolojan să o aplice prin ordonanță de urgență”, a afirmat acesta.

USR estimează că, printr-un astfel de sistem de monitorizare, statul ar putea economisi anual cel puțin 100 de milioane de lei. În opinia formațiunii, implementarea GPS-urilor pe mașinile instituțiilor ar fi demonstrat responsabilitate și ar fi contribuit la recâștigarea încrederii cetățenilor în modul în care sunt gestionate resursele publice.