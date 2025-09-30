Acasă Administrație Rețelele de apă și canalizare din Scornicești, modernizate și recepționate oficial

Rețelele de apă și canalizare din Scornicești, modernizate și recepționate oficial

De către
Bogdan Vladu
-
15

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a anunțat marți, 30 septembrie 2025, finalizarea și recepția lucrărilor de apă și canalizare realizate pe raza localității, o investiție menită să aducă un plus de confort locuitorilor și să modernizeze infrastructura edilitară.

Edilul a subliniat că proiectul are ca obiectiv extinderea și modernizarea rețelelor, asigurând astfel accesul cetățenilor la servicii publice de calitate și contribuind la dezvoltarea durabilă a comunității.

„Această investiție reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. În perioada următoare voi reveni cu toate detaliile necesare pentru depunerea cererilor de racordare și a documentelor aferente”, a transmis primarul Daniel Tudor.

Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să se pregătească pentru racordarea gospodăriilor imediat ce procedurile vor fi comunicate, astfel încât întreaga comunitate să beneficieze de rețeaua modernizată.

