Duel incendiar la Slatina. CSM primește vizita Gloriei Bistrița-Năsăud

Miercuri, 1 octombrie 2025, iubitorii de handbal din Slatina sunt așteptați să își susțină echipa favorită într-un nou meci de foc. CSM Slatina va întâlni, pe teren propriu, formația CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, într-o confruntare ce promite spectacol și intensitate.

Partida este programată să înceapă la ora 18:00, în Sala LPS Slatina, iar atmosfera se anunță una electrizantă, cu tribune pline și susținere la cote maxime. Oficialii clubului îi invită pe suporteri să fie alături de echipă, într-un moment în care spiritul de luptă și energia din tribune pot face diferența. Biletele pentru acest joc se vor pune în vânzare chiar în ziua meciului, începând cu ora 16:45, la intrarea în sală.

Meciul dintre CSM Slatina și Gloria Bistrița-Năsăud reprezintă nu doar o oportunitate pentru echipa gazdă de a-și demonstra forța pe teren propriu, ci și un prilej pentru publicul slătinean de a arăta, din nou, că atmosfera de la Slatina este una dintre cele mai puternice din handbalul românesc.