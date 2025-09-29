Slatina găzduiește South-West Dog Challenge 2025, cea mai mare competiție chinologică a toamnei

Slatina devine, la început de octombrie, capitala pasionaților de câini de rasă. În perioada 3–5 octombrie 2025, la Clubul Nautic și de Agrement „Plaja Olt”, are loc South-West Dog Challenge 2025, cea mai amplă competiție chinologică a sezonului de toamnă. Evenimentul va aduna la start sute de exemplare canine, evaluate de arbitri internaționali, într-un spectacol de frumusețe și eleganță canină. Pe parcursul celor trei zile, publicul și participanții vor putea urmări arbitraje pe categorii, demonstrații speciale și finale spectaculoase.

Competiția se desfășoară sub egida Federației Chinologice Internaționale și oferă posibilitatea câștigării unor titluri importante:

– CAC (Certificat de Aptitudini) – acordat la clasele adulte;

– CACIB (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internațional de Frumusețe) – desemnează cel mai bun mascul și cea mai bună femelă din clasele adulte;

– BIS (Best in Show) – titlul de „Cel mai frumos câine al competiției”, atribuit în cadrul a cinci finale;

– SUPREME BEST IN SHOW – distincția supremă, oferită celui mai frumos câine dintre câștigătorii titlurilor BIS.

Organizatorii promit trei zile pline de emoție, competiție și pasiune, într-un cadru natural spectaculos, pe malul Oltului. Înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie 2025, iar regulamentul complet este disponibil pe site-ul oficial: ach-sudvest.ro.