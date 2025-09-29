Razii de weekend în Olt. Șoferi prinși băuți, fără permis și cu viteză peste limita legală

Polițiștii olteni au desfășurat, în acest weekend, ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere, dar și pentru prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Potrivit IPJ Olt, oamenii legii au intervenit la 89 de solicitări, dintre care 58 prin apel la 112, și au aplicat 472 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 210.000 de lei.

În urma verificărilor din trafic, polițiștii au reținut 95 de permise de conducere: 73 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h, trei pentru conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, 19 pentru alte abateri rutiere. Totodată, au fost retrase 18 certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale și au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier.

Șofer băut, prins la volan

Unul dintre cazurile grave a avut loc pe 28 septembrie 2025, în jurul orei 22:40, pe DJ 546D. Polițiștii din cadrul Secției Rurale Coteana au oprit un bărbat de 45 de ani, din Slatina, care emana halenă alcoolică. Testul etilotest a indicat 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a refuzat să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru refuzul prelevării de mostre.

La volan fără permis

În aceeași noapte, în jurul orei 23:20, polițiștii din Balș au oprit un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din localitate. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz a fost întocmit dosar penal.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.