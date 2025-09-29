Radarul E-SIGUR, pe șoselele din Olt. Poliția intensifică acțiunile pentru prevenirea accidentelor

Astăzi, 29 septembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt desfășoară acțiuni de monitorizare a traficului cu ajutorul sistemului radar E-SIGUR, în zonele cu risc crescut de producere a accidentelor.

Dispozitivele moderne, montate pe trepiede mobile, detectează automat vehiculele care depășesc limitele legale de viteză sau încalcă alte reguli de circulație, oferind polițiștilor un instrument suplimentar pentru creșterea siguranței rutiere.

Potrivit reprezentanților IPJ Olt, utilizarea sistemului E-SIGUR are drept scop descurajarea comportamentelor periculoase la volan și protejarea vieților tuturor participanților la trafic, șoferi, pietoni sau bicicliști.

„Vă încurajăm să conduceți cu responsabilitate, să respectați regulile de circulație și să contribuiți, alături de noi, la un trafic mai sigur”, transmit reprezentanții IPJ Olt.