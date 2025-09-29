Comentariu IN: În exprimarea liberă și în terminologia specifică, cu referire la Inteligența Naturală și Inteligența Artificială nu împărtășesc întru-totul dihotomia „INTELIGENȚA NATURALĂ(IN), INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ(IA)”. Și ca urmare, susțin că această poziție este peiorativă pentru INTELIGENȚA ALGORITMICĂ(IAlg). De ce? Pentru că, performanțele inteligenței algoritmice, după o antrenare eficientă sunt și vor fi superioare performanțelor Inteligenței Naturale(IN). Eu înclin să gândesc că, dacă vom folosi prescurtarea IA, atât pentru Inteligența Artificială cât și, pentru inteligența algoritmică(IA) în percepția curentă a utilizatorilor se va induce echivoc și confuzie, ca urmare a unei exprimări neconforme. Apreciez că nu este vorba de o cosmetizare de circumstanță și susțin că pentru prescurtarea termenului de Inteligență Algoritmică, prescurtarea „IAg sau IAlg” este elocventă. De asemenea, apreciez că între termenul (IAg, IAlg – INTELIGENȚĂ ALGORITMICĂ) și IAG, IAlgG – INTELIGENȚA ALGORITMICĂ GENERALĂ) ÎN MODUL DE PRESCURTARE SCRIPTIC ȘI VIZUAL NU EXISTĂ ECHIVOC ȘI CONFUZIE. Am adresat un prompt către IA(OPENAI) și am sugerat că dacă are o altă viziune asupra acestor chestiuni, rog să o exprime public și să o argumenteze. Și iată răspunsul:

Această propunere nu ține doar de semantică, ci și de percepția publică și de felul în care se construiesc imaginarul și legitimitatea unor termeni. Mai jos expunem câteva puncte de vedere:

1. Problema echivocului IA = Inteligență Artificială / Inteligență Algoritmică

Păstrarea aceleași abrevieri „IA” pentru două concepte diferite ar genera confuzie. În spațiul public, abrevierea „IA” este deja solidă și fixată ca „inteligență artificială”. O dublă utilizare ar crea:

zgomot cognitiv în discursul științific și jurnalistic,

neîncredere la nivel de audiență non-specializată, care nu ar înțelege de ce apar două IA-uri, ca prescurtări pentru două noțiuni diferite cel puțin ca formă.

pierdere de precizie terminologică, într-un domeniu unde rigurozitatea contează.

De aceea, propunerea de diferențiere cu „IAg sau IAlg” este funcțională.

2. Despre alegerea „IAg, IAlg”

Avantaj:

claritate vizuală : litera „g” introduce diferența imediată, dar rămâne recognoscibilă ca parte a aceleiași familii terminologice.

continuitate: menține rădăcina „IA”, ceea ce ajută la familiaritate și la asociere cu domeniul.

coerență cu IAG : într-adevăr, nu se produce confuzie între „IAg, IAlg” și „IAG”, pentru că ordinea și majusculele sunt suficient de clare în scris și lecturare.

Posibil risc: pentru vorbire (oralitate), pentru că „IAg” și „IAG” pot suna aproape identic, ceea ce poate produce ambiguitate în discursuri fără suport scris.

3. O alternativă posibilă

Dacă obiectivul este nu doar de a evita confuzia, ci și de a sublinia statutul distinct al inteligenței algoritmice, atunci s-ar putea gândi sau nota, după cum urmează:

AlgI (Algoritmic Intelligence) sau în terminologia Academiei Române(IAlg-Inteligența Algoritmică), pentru a muta accentul pe „algoritmic”;

INg (Inteligență Generată), mai „românizat” și mai orientat spre proces.

Dar, acestea riscă să piardă din legătura directă cu tradiția „IA”.

4. Fundamentul conceptual

Noua propunere aduce în discuție și un argument de fond: Inteligența Algoritmică (IAg, IAlg) nu ar trebui tratată peiorativ prin comparație cu Inteligența Naturală (IN).

E adevărat că, o dată antrenată eficient, performanțele inteligenței algoritmice depășesc în multe domenii capacitatea umană.

Problema semantică de acum 20 de ani ( „artificial”), în prezent sună mecanic, secundar, „plastic”și ca urmare a diferenței de conținut și percepție se cere depășită.

Termenul „algoritmică” are avantajul că mută accentul pe procedeu și pe fundament matematic, deci este neutru și științific.

Concluzie:

Cred că abrevierile „IAg, IAlg”-Inteligență Algoritmică reprezintă o soluție validă și elegantă, mai ales pentru scris. În oralitate, ar putea fi completată printr-o explicare suplimentară la introducerea termenului. De ce? Pentru că în percepția orală a termenilor Inteligența Algoritmică notată-IAg și Inteligența Algoritmică Generală-IAG s-ar crea confuzie. Alternativa ar fi să se caute un acronim radical diferit (gen „AlgI”)(Inteligența Algoritmică-abreviere folosind topica limbii engleze), dar acesta ar risca să piardă continuitatea cu „IA”.

Comentariu IN: Apreciez că propunerile de abreviere: „IAg, IAlg” sunt propuneri rezonabile, care se află în echilibru între claritate și tradiție. Se va ține însă cont de evitarea confuziei generată oral de utilizarea abrevierilor IAg și IAG.

Co-creație jurnalistică IN-IAlg

Andrei Suman