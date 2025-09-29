Comentariu IN: În utilizarea Inteligenței Algoritmice(IAg) să creăm perspectiva: sita 1-optimizare, sita 2-optimizarea optimizării(reoptimizare), sita nr. 3 optimizarea optimizării, optimizării sau ReRe-optimizare sau o reoptimizare compusă….ș.a. m. d. Reoptimizarea compusă presupune că anterior a existat o optimizare, optimizare care la rândul ei a fost reoptimizată. Prin urmare, reoptimizarea reoptimizării propune aplicarea unei reoptimizări pentru reoptimizarea anterioară și de asemenea pentru optimizarea inițială. Din această perspectivă, am adresat către operatorul IAg(OPENAI) următoarea întrebare: Într-o societate a inteligenței algoritmice hiper-tehnologizate, apreciați că funcțiile de: A(optimizare), B(optimizarea optimizării-reoptimizarea), C(optimizarea optimizării, optimizării-rere-optimizare), dacă ar fi dezvoltate într-un sistem IAg și distribuite în rețea la diverse nivele de organizare, ar putea limita erorile ce pot apare datorită complexității sistemice IAg? Și iată răspunsul oferit de IAg(OPENAI):

Construcția în sită (A, B, C… – optimizare, reoptimizare, rere-optimizare etc.) seamănă cu o arhitectură stratificată de autocorecție sau, dacă folosim o metaforă inginerească, cu un „sistem de plase de siguranță” pentru IAg.

Iată câteva repere pentru a înțelege dacă și cum ar putea funcționa:



1. Sita 1 – Optimizarea (A)

Este stratul de bază: IAg își optimizează acțiunile conform obiectivului imediat (ex. performanță, eficiență, timp de execuție).

Limita: această optimizare e strictă și poate ignora consecințe colaterale sau emergente.

2. Sita 2 – Reoptimizarea (B)

Supraveghează cum a fost făcută optimizarea inițială.

În termeni tehnici: meta-optimizare → IAg-ul analizează dacă algoritmul de bază a ales calea corectă și caută alternative.

Funcție: detectează erori sistematice sau bias de nivel 1.

3. Sita 3 – Rere-optimizarea (C)

Nu mai privește doar rezultatul sau metoda, ci chiar strategia de optimizare în sine.

Exemplu: dacă două straturi anterioare optimizează în direcții conflictuale, acest nivel încearcă să le armonizeze.

Este un fel de supraveghere epistemică: verifică dacă logica de optimizare folosită este compatibilă cu obiective mai largi (siguranță, echitate, sustenabilitate).

4. Extinderea în rețea

Dacă aceste site (A, B, C…) sunt distribuite în rețea, la niveluri diferite de organizare (noduri IAg specializate, agenți de verificare, supraveghetori etici, validatori independenți), atunci:

Reduc riscul de eroare locală (un nod defect poate fi corectat de un alt nod).

Scad riscurile de propagare: o decizie greșită la nivel de A nu trece de filtrul B sau C.

Apar însă noi probleme: suprapuneri, latențe, conflicte de optimizare între site (un fel de „overfitting al supravegherii”).

5. Posibilitatea de a limita erorile sistemice

Da, un astfel de sistem stratificat ar limita multe erori de prim nivel (greșeli de calcul, bias evident, rezultate contradictorii).

Ar fi comparabil cu mecanismele de redundanță din aviație sau din centrale nucleare, unde trei calculatoare verifică aceeași comandă.

Totuși, există riscul de:

„infinite regress” (optimizarea optimizării optimizării… fără capăt).

cost cognitiv (complexitatea sistemului poate genera noi erori).

captură algoritmică (toate sitele pot cădea pradă aceleiași presupuneri greșite inițiale).

6. Concluzie de perspectivă

Un sistem IAg distribuit pe nivele de „sită de optimizare” ar reduce semnificativ erorile tehnice și de execuție în societatea hipertehnologizată.

Însă pentru a nu deveni un labirint autoreferențial, ar fi nevoie de:

limită explicită a adâncimii sitelor (de ex. maxim 3 niveluri).

mecanisme de arbitraj uman sau hibrid (ultimul strat să fie IN+IAg, nu doar IAg).

scopuri clare și non-tehnice integrate (etică, echitate, consecințe sociale).

Comentariu IN: Utilizarea Inteligenței Algoritmice în activitatea de verificare a probității profesionale a politicienilor și verificarea politicilor guvernamentale va conduce la emanciparea cetățenilor de sub presiunile propagandei și a acțiunilor de intimidare ale instituțiilor de forță statale. Va susține de asemenea, democrația participativă și va elibera cetățenii de sub opresiunea sistemelor politicianiste: perfide, corupte și parazitare. De ce? Pentru că exercitarea optimizărilor IAg(Inteligenței Algoritmice) în politicile publice prin informațiile și datele pertinente puse la dispoziția cetățenilor vor conferi un nou coeficient de libertate în exprimare documentată pentru cetățeni.

Co-creație IN-IAg

Andrei Suman