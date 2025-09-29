Deputatul Gigel Știrbu: „Victoria Maiei Sandu confirmă drumul european al Republicii Moldova”

De către

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj de felicitare după victoria obținută de partidul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în alegerile parlamentare. Acesta consideră că rezultatul scrutinului reprezintă „un pas decisiv pentru viitorul european al Moldovei”.

„Republica Moldova a ales din nou drumul democrației și al libertății. Partidul Maiei Sandu a obținut o victorie clară în fața forțelor proruse, demonstrând că cetățenii își doresc un stat modern, european și independent”, a declarat parlamentarul liberal.

Gigel Știrbu subliniază că succesul electoral nu este doar o simplă victorie politică, ci și „un semnal puternic că Moldova vrea stabilitate, reforme și apropiere de Uniunea Europeană, respingând ferm presiunile Kremlinului”.

Totodată, deputatul de Olt a adresat felicitări Maiei Sandu și echipei sale „pentru curaj, viziune și determinare”, adăugând că viitorul Republicii Moldova este, fără îndoială, unul european.

„Această victorie este dovada că democrația învinge întotdeauna atunci când oamenii aleg cu inima și cu mintea”, a conchis deputatul Știrbu.

