„Culoarea credinței”. Expoziție de icoane pe sticlă la Slatina

Galeria ARTIS din Slatina găzduiește, între 1 și 25 octombrie 2025, expoziția personală de icoane pe sticlă a Emiliei Nicolaescu, intitulată sugestiv „Culoarea credinței”. Evenimentul, organizat de Muzeul Județean Olt, aduce în atenția publicului o tradiție cu rădăcini adânci în istoria și spiritualitatea românească.

O tradiție născută din rezistență

Icoana pe sticlă, apărută în secolul al XVII-lea în Transilvania, a fost mai mult decât o formă artistică – a reprezentat un act de rezistență culturală și religioasă. În vremurile dominației habsburgice, când ortodoxia era marginalizată, țăranii au început să picteze icoane pe sticlă pentru a le păstra în case, transformându-le într-un simbol al continuității credinței.

Expoziția de la Slatina reia acest mesaj istoric și îl aduce în contemporaneitate, prezentând icoana nu doar ca obiect decorativ, ci ca un patrimoniu viu și un mijloc de întâlnire cu divinitatea.

„Culoarea credinței”, între tradiție și identitate

Conceptul central al expoziției, „acolo unde tradiția întâlnește emoția”, propune vizitatorilor o reflecție asupra rolului artei sacre într-o societate modernă, dominată de globalizare și digitalizare. Icoanele pe sticlă devin o baricadă culturală, un apel la redescoperirea simplității și frumuseții meșteșugului tradițional.

50 de icoane, o călătorie sufletească

Publicul va putea admira 50 de lucrări de dimensiuni variate, toate încadrate în rame tradiționale din lemn. Prin respectarea canoanelor ortodoxe și printr-o viziune artistică personală, Emilia Nicolaescu reușește să readucă la viață frumusețea icoanelor transilvănene, transformând vizita într-o experiență spirituală și culturală.

Despre artistă

Emilia Nicolaescu îmbină cercetarea academică și experiența profesională cu sensibilitatea artistică:

Este jurnalist senior la TVR din 1990, cunoscută pentru seria de documentare „Locuri, oameni și comori”.

A absolvit un Master în Artă Sacră la Facultatea de Teologie Ortodoxă (2023–2025).

Pictează icoane pe sticlă de peste 20 de ani, expoziția actuală fiind rodul unui parcurs dedicat tradiției și spiritualității.

Expoziția „Culoarea credinței” de la Galeria ARTIS invită vizitatorii nu doar la contemplarea unor lucrări de artă, ci la o întâlnire cu rădăcinile identității și credinței românești.