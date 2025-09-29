Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. Proiecții gratuite și premiere pe marele ecran

Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina își așteaptă publicul, în perioada 29 septembrie-5 octombrie, cu o selecție variată de filme pentru toate vârstele și gusturile. Accesul este gratuit, iar rezervările se pot face zilnic, între orele 15:00 și 21:00, la numărul de telefon 0784 010 929.

Printre surprizele săptămânii se numără:

„Ștrumfii: Filmul”, pentru prima dată în format 3D, dublat în limba română;

„Angry Birds 2”, adaptarea animată a celebrului joc video, disponibilă de asemenea în variantă 3D dublată;

„Animale de pradă / Dangerous Animals”, noua producție horror care ia locul filmului „M3GAN 2.0” și care se anunță una dintre cele mai așteptate lansări ale genului.

Programul zilnic include producții variate: de la aventuri pentru cei mici și filme de acțiune spectaculoase, până la thrillere și horror-uri pline de adrenalină. Cinefilii pot alege între titluri precum „K-POP: Demon Hunters”, „Superman”, „Tarot” și „După 28 de ani / 28 Years Later”.

Atmosfera de poveste, intrarea liberă și noutățile cinematografice fac din „Eugen Ionescu” punctul de atracție cultural al orașului. Organizatorii îi invită pe slătineni să se bucure de magia marelui ecran și să transforme serile de toamnă într-o experiență de neuitat.