Caracal marchează Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului de Sân

Caracal se alătură, în acest an, inițiativei internaționale dedicate conștientizării luptei împotriva cancerului de sân. Pe 1 octombrie 2025, Fundația Renașterea marchează cea de-a 25-a ediție a campaniei „Iluminarea în Roz”, eveniment de amploare organizat în peste 80 de țări.

Pentru a transmite un mesaj de solidaritate și speranță, trei dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului, Primăria Municipiului Caracal, Teatrul Național „Ștefan Iordache” și Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol”, vor fi scăldate în lumina roz, culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân.

Acțiunea nu este doar una simbolică, ci și un apel la responsabilitate și unitate în sprijinul femeilor afectate de această boală. Prin iluminarea clădirilor, Caracal se alătură altor orașe din România care participă, pentru prima dată, la această mișcare globală, făcând ca rozul să devină vizibil la nivel național.