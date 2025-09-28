Acasă Actualitate Vișan Vlad, judoka de la CSM Slatina, reprezintă România la Qingdao Grand...

Vișan Vlad, judoka de la CSM Slatina, reprezintă România la Qingdao Grand Prix

De către
Bogdan Vladu
Unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul mondial al judo-ului, Qingdao Grand Prix, se desfășoară în acest weekend și reunește pe tatami peste 200 de sportivi de top din întreaga lume.

România va fi reprezentată cu mândrie de Vișan Vlad, sportiv legitimat la CSM Slatina și pregătit de antrenorul Mihai Dorobanțu. Vlad vine direct dintr-un stagiu intens de pregătire desfășurat în Osaka, Japonia, experiență care i-a consolidat stilul puternic influențat de școala japoneză de judo.

Deși este încă foarte tânăr, judoka slătinean se remarcă printr-o maturitate sportivă aparte și prin ambiția de a se confrunta cu cei mai valoroși adversari ai momentului.

