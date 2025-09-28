Flăcări devastatoare la Vulpeni. Peste 100 de hectare de vegetație uscată, mistuite de foc

Flăcări devastatoare la Vulpeni. Peste 100 de hectare de vegetație uscată, mistuite...

Incendiile de vegetație continuă să le dea bătăi de cap pompierilor olteni, chiar dacă temperaturile au scăzut semnificativ în ultimele zile.

Noaptea trecută, 27 septembrie 2025, în comuna Vulpeni, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt au dus o luptă de uzură cu flăcările, care s-au întins rapid pe suprafețe întinse. Intervenția pompierilor a durat aproape 12 ore, timp în care au reușit să limiteze dezastrul, însă bilanțul este unul îngrijorător, peste 100 de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de foc.

Astfel de misiuni, care se repetă frecvent în județ, implică un efort uriaș și consum mare de resurse. Reprezentanții ISU Olt atrag atenția că incendiile de vegetație sunt favorizate de utilizarea necorespunzătoare a focului deschis pentru igienizarea terenurilor și fac apel la responsabilitatea cetățenilor.

„Orice neglijență poate însemna pierderi uriașe. Vă rugăm să evitați folosirea focului deschis pentru curățarea resturilor vegetale”, transmit reprezentanții ISU Olt.