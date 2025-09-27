Slatina. Lecții de siguranță rutieră pentru tinerii pe două roți

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, esplanada din centrul municipiului Slatina s-a transformat într-un punct de întâlnire dedicat siguranței rutiere. Inspectoratul de Poliție Județean Olt, prin structurile de rutieră, siguranță școlară și prevenire a criminalității, a organizat o amplă acțiune de informare și responsabilizare pentru utilizatorii de biciclete și trotinete. Evenimentul a avut loc în colaborare cu Poliția Locală Slatina și Asociația Motocicliștilor South Side Slatina.

Copiii și tinerii participanți au aflat direct de la polițiști regulile care trebuie respectate atunci când circulă pe drumurile publice, fiind subliniată atât importanța echipamentelor de protecție, cât și a respectării legislației rutiere. Activitățile au fost interactive, iar explicațiile au fost adaptate vârstei celor prezenți, cu exemple concrete din viața de zi cu zi.

Pentru a sprijini comportamentele responsabile în trafic, fiecare copil a primit o vestă reflectorizantă și pliante cu informații utile și recomandări legislative. De asemenea, motocicliștii de la South Side Slatina au împărtășit din experiența lor, transmițând mesaje de responsabilizare și prudență.

„Siguranța în trafic este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Prin respectarea regulilor, prin atenție și prin folosirea echipamentelor de protecție, putem preveni evenimentele nedorite și putem transforma deplasările pe două roți într-o experiență plăcută și sigură”, transmit reprezentanții IPJ Olt.