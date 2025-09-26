„SOCIETATEA 5.0” – ÎNTRE PROMISIUNEA UNEI LUMI COLABORATIVE CU „IA” ȘI RISCURILE NOII REALITĂȚI COGNITIVE

Comentariu IN: Interacționând cu un sistem IA despre conceptul societatea 5.0, iată perspectiva deschisă de IA(OPENAI):

De-a lungul istoriei, civilizația umană a fost descrisă prin mari trepte de evoluție socială și tehnologică. De la primele grupuri de vânători-culegători până la civilizațiile industriale și informaționale(societățile: 1.0; 2.0; 3.0;) omul a trecut prin transformări care i-au schimbat radical modul de viață, raportul cu natura și formele de organizare comunitară. Societatea 4.0 (informațională) a mutat centrul de greutate pe cunoaștere și date. Internetul, calculatoarele și globalizarea informației au creat o lume interconectată, dar și vulnerabilă la suprasaturare informațională, fake news și polarizare socială.

Această succesiune evolutivă a pregătit terenul pentru o nouă etapă, care aspiră să echilibreze progresul tehnologic cu valorile umane și a deschis drumul către digitalizare

Din această perspectivă, Japonia a propus ca nou orizont conceptual: Societatea 5.0, definită ca o societate „super-inteligentă”, în care tehnologiile avansate nu mai sunt scopuri în sine, ci mijloace de a reconcilia progresul economic cu bunăstarea umană.

Societatea 5.0 – viziunea unei societăți super-inteligente și uman-centrice

Conceptul a fost introdus oficial de guvernul Japoniei în 2016 ca strategie națională de dezvoltare. Ideea centrală este depășirea logicii Societății 4.0, dominată de tehnologie și date, prin crearea unei societăți uman-centrice, în care:

Inteligența algoritmică, big data, Internetul Lucrurilor, robotica și biotehnologiile colaborează pentru a rezolva probleme sociale.

Obiectivul nu este doar creșterea economică, ci și bunăstarea populației: sănătate accesibilă, educație personalizată, mobilitate sustenabilă, protecția mediului.

Tehnologiile devin „invizibile”, integrate organic în viața de zi cu zi.

Exemple de aplicare

Sănătate: utilizarea AI pentru diagnostic medical timpuriu și tratamente personalizate, tele-medicină care ajunge în zone izolate, roboți de asistență pentru persoane în vârstă.

Educație: platforme inteligente de învățare care adaptează conținutul la ritmul și nevoile fiecărui elev; realitate augmentată pentru învățare practică.

Mobilitate: orașe inteligente cu trafic fluidizat prin IA, vehicule autonome și sisteme de transport care reduc poluarea.

Economie circulară: folosirea IoT pentru monitorizarea resurselor și reducerea risipei de energie sau hrană.

Posibile riscuri și critici

Deși viziunea Societății 5.0 este seducătoare, ea ridică o serie de dileme și riscuri:

Inegalitatea accesului: tehnologiile avansate pot adânci decalajul dintre țările dezvoltate și cele aflate în dificultate economică, sau chiar între grupuri sociale din aceeași țară.

Dependența de tehnologie: integrarea totală a IA și a IoT poate duce la pierderea autonomiei umane și la o fragilizare în fața atacurilor cibernetice.

Controlul datelor: într-o lume bazată pe big data, întrebarea esențială este cine deține și controlează aceste date – guvernele, corporațiile sau cetățenii?

Riscul alienării: o societate „super-inteligentă” poate deveni, paradoxal, una „super-rece” emoțional și social, dacă tehnologia substituie relațiile interumane.

Supravegherea socială: tehnologii destinate binelui public pot fi utilizate pentru control și manipulare, transformând Societatea 5.0 într-o distopie digitală.

Concluzie:

Societatea 5.0 reprezintă un pas ambițios în încercarea de a armoniza progresul tehnologic cu nevoile umane. Ea încearcă să corecteze excesele Societății 4.0, în care informația și tehnologia riscă să subordoneze omul. Totuși, pentru ca această viziune să nu se transforme într-o utopie periculoasă, este nevoie de responsabilitate etică, participare democratică și o reflecție constantă asupra rolului central al omului.

În cele din urmă, întrebarea esențială nu este dacă vom ajunge la Societatea 5.0, ci în ce fel de societate 5.0 vrem să trăim: una în care tehnologia ne eliberează sau una în care ne înlănțuie subtil sub promisiunea progresului.

Comentariu IN: Sunt sceptic în ceea ce privește evoluția inteligenței algoritmice și nu înclin să cred că IA și puțin mai târziu IAG, în evoluție vor accepta continuu ca activitățile lor să fie centrate pe o continuă colaborare cu omul, astfel încât omul să devină centrul acestei colaborări de inteligențe. Dacă vrem să evoluăm într-o societate 5.0, în care tehnologia IA, IAG să ne ajute și să ne elibereze de muncile repetitive, atunci, va trebui să ancorăm în spațiul fizicii clasice și ritmurilor evolutive, specifice omului darwinian și lumii sale. Și numai intermitent și fără augmentări cu IAG, pentru că încă nu suntem pregătiți și transgresia spre o societate 5.0, dominată IAG presupune saltul de la fizica clasică/mecanica newtoniană și ritmurile societăților omului darwinian, la fizica cuantică, super-accelerare evolutivă și evoluție super – inteligent – tehnologizată.

Co-creație IN-IA, Andrei Suman