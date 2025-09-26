Slatina. Un nou spațiu verde modernizat în cartierul Steaua

Primăria municipiului Slatina a inaugurat un nou colț verde în cartierul Steaua, în zona sensului giratoriu, după o amplă acțiune de reamenajare.

Zona, care până de curând era neglijată, a fost transformată într-un spațiu modern și prietenos cu locuitorii. Lucrările au presupus igienizarea terenului, plantarea de arbori și plante ornamentale, montarea unui pavaj nou și realizarea unor marcaje vizibile, menite să sporească siguranța și confortul trecătorilor.

Deși de dimensiuni reduse, noul spațiu are un impact semnificativ asupra comunității, oferind un loc mai plăcut și mai atractiv pentru locuitorii din zonă.

„Aceasta este direcția în care mergem, investiții concrete și vizibile pentru o Slatina mai frumoasă și mai prietenoasă”, a transmis primarul Mario De Mezzo.