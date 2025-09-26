„Selfie-ul pe tren ia vieți, nu like-uri”. Polițiștii olteni atrag atenția asupra pericolelor din gări și autogări

Joi, 25 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară și cei ai Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Olt au desfășurat noi acțiuni de informare în gările și autogările din județ. Activitățile fac parte din campania națională „Selfie-ul pe tren ia vieți, nu ia like-uri”, menită să reducă incidentele tragice provocate de comportamente inconștiente în apropierea trenurilor.

Oamenii legii au discutat direct cu elevi, călători și alte persoane aflate în zonele vizate, explicând pericolul real la care se expun cei care urcă pe vagoane sau aleg să își facă fotografii în locuri interzise. Polițiștii au subliniat că un simplu moment de teribilism poate duce la electrocutări sau accidente grave, cu urmări ireversibile.

„Viața nu merită pusă în pericol pentru o fotografie”, este mesajul central transmis de autorități.

Astfel de acțiuni se înscriu în activitatea preventivă constantă a polițiștilor olteni, care își propun să crească gradul de responsabilitate și conștientizare în rândul cetățenilor. Campania va continua și în perioada următoare, polițiștii fiind prezenți în comunitate pentru a atrage atenția asupra riscurilor și pentru a încuraja comportamente sigure în apropierea infrastructurii Feroviare.