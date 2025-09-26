Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Suntem alături de Diana Șoșoacă”

Organizația Județeană SOS România Olt, condusă de deputatul Mihai-Adrian Țiu, își declară sprijinul necondiționat față de președinta partidului, Diana Iovanovici Șoșoacă.

„Suntem trup și suflet alături de Diana Șoșoacă”, transmite deputatul Țiu, într-un comunicat prin care critică dur ceea ce numește „prigoana împotriva naționaliștilor” și „abuzurile Statului Totalitar Român”.

Liderul SOS Olt face referire la evenimentele din 5 octombrie 2024, pe care le califică drept „lovitură de stat”, susținând că acestea au declanșat presiuni sistematice asupra membrilor și simpatizanților formațiunii.

„Nu ne temem de abuzurile voastre și nu vom ceda nici un pas din calea pe care am pornit!”, punctează deputatul.

Mesajul organizației se încheie cu un apel la unitate și rezistență, sub sloganul: „Un popor unit nu poate fi învins!”