Bărbat din Fălcoiu, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Fălcoiu, a fost reținut de polițiști în noaptea de 25 spre 26 septembrie 2025, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.

Incidentul a fost raportat pe 25 septembrie, în jurul orei 18:30, când o femeie de 48 de ani a sesizat poliția cu privire la un conflict izbucnit în familie. Potrivit verificărilor, femeia ar fi fost amenințată de soțul ei. Deși nu a dorit să depună plângere, polițiștii au apreciat că există un risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

Mai mult, bărbatul a fost găsit ulterior la locuința din Fălcoiu, unde se afla și fiica sa, o minoră de 11 ani, față de care era deja emis un ordin de protecție. În aceste condiții, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție.

După administrarea probatoriului, pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Poliția reamintește că ordinul de protecție este un instrument legal menit să protejeze victimele violenței domestice, iar cei care se confruntă cu astfel de situații sunt încurajați să apeleze la ajutorul autorităților.

Totodată, instituția subliniază că, pe durata anchetei, bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.