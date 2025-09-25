Trei tineri din Argeș, reținuți după ce au agresat un bărbat în propria curte, la Tufeni

Trei tineri cu vârste între 17 și 22 de ani, toți din județul Argeș, au fost reținuți de polițiștii olteni, fiind acuzați de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe. Incidentul a avut loc pe 22 septembrie 2025, în jurul orei 22:00, în comuna Tufeni. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 12 Potcoava au fost sesizați prin 112 că un bărbat de 43 de ani a fost agresat fizic de mai multe persoane. Din primele verificări a rezultat că cei trei tineri ar fi pătruns fără drept în curtea victimei și l-ar fi lovit, provocându-i răni ce au necesitat îngrijiri medicale. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Polițiștii au deschis un dosar penal și au continuat cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale agresiunii. În noaptea de 24 spre 25 septembrie 2025, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

IPJ Olt transmite că va acționa cu fermitate împotriva faptelor de violență care tulbură liniștea comunității și reamintește că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.