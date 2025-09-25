Strada Silozului din Slatina, modernizată după 35 de ani de așteptare

După mai bine de trei decenii în care a fost lăsată în paragină, Strada Silozului din municipiul Slatina a fost complet reabilitată. Proiectul a fost realizat sub coordonarea administrației locale conduse de primarul Mario De Mezzo. Artera, care în trecut era cunoscută pentru gropile, praful și buruienile ce o acopereau, a fost transformată într-un spațiu modern și sigur, redat comunității. Locuitorii din zonă se bucură acum de o infrastructură rutieră adaptată nevoilor actuale, care aduce un plus de confort și siguranță în trafic.

„Este doar un pas din drumul pe care ni l-am asumat, să transformăm Slatina într-un oraș al normalității, al respectului față de oameni și al investițiilor care contează”, a transmis edilul.

Reabilitarea Străzii Silozului face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii municipiului, prin care administrația își propune să redea cetățenilor fiecare stradă și cartier, pentru a construi o Slatină mai curată și mai prietenoasă.

