Școala Gimnazială „Ion I. Graure” Bălteni, desemnată „Școală eTwinning 2025–2026”

Comunitatea din Bălteni are un nou motiv de mândrie. Școala Gimnazială „Ion I. Graure” a obținut titlul onorific de „Școală eTwinning 2025–2026”, o recunoaștere europeană care confirmă calitatea actului educațional și implicarea constantă în proiecte internaționale.

Primarul comunei, Doru Marineață, a transmis un mesaj de felicitare pentru întreaga echipă a unității de învățământ: „Felicit întreaga echipă a Școlii Gimnaziale Ion I. Graure Bălteni pentru obținerea prestigiosului titlu de Școală eTwinning 2025–2026. Această recunoaștere europeană reflectă profesionalismul cadrelor didactice, implicarea elevilor și deschiderea către parteneriate internaționale, consolidând prestigiul educației din comunitatea noastră. Primăria va rămâne mereu alături de școală în sprijinirea proiectelor care aduc valoare și progres”, a declarat edilul.

Titlul „Școală eTwinning” este acordat instituțiilor de învățământ care se remarcă prin utilizarea inovației pedagogice, prin participarea activă la proiecte educaționale colaborative și prin formarea unei culturi organizaționale bazate pe cooperare și excelență.