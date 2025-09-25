Noapte cu abateri grave pe șoselele din Olt. Șofer prins băut și altul fără permis

Polițiștii olteni au depistat, în noaptea de 25 septembrie 2025, doi șoferi care au încălcat grav legislația rutieră, punând în pericol siguranța traficului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, primul caz a avut loc în comuna Bălteni, pe Drumul Județean 653. În jurul orei 01:10, polițiștii Secției nr. 8 Poliție Rurală Perieți au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, din comuna Valea Mare. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Al doilea incident s-a petrecut în aceeași noapte, tot în jurul orei 01:10, în comuna Baldovinești. Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Bobicești au oprit un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani, din comuna Laloșu, județul Vâlcea. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte.