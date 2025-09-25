Militarii și civilii pot deveni subofițeri sanitari. 40 de locuri disponibile

Centrul Militar Județean Olt anunță deschiderea perioadei de înscriere pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate, specialitatea sanitar. Până la data de 24 octombrie 2025, cei interesați se pot înscrie pentru unul dintre cele 40 de locuri disponibile la Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu.

La concurs pot participa:

– soldați și gradați profesioniști (SGP) în activitate sau în rezervă;

– civili din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Naționale.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– vârsta maximă: 45 de ani împliniți la data acordării gradului și numirii în funcție, după finalizarea cursului;

– studii: diplomă de bacalaureat și absolvirea învățământului postliceal (nivel 5 de calificare) sau universitar, în domenii corespunzătoare specialității militare.

Un criteriu esențial pentru specialitatea sanitar este deținerea unui certificat valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Persoanele interesate pot solicita detalii și consiliere de specialitate la Biroul informare-recrutare al CMJ Olt, telefon: 0349 412 979.