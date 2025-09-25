Coaliție la București, baionete în teritoriu

Schimbarea lui Alexandru Stănescu de la conducerea ADR SV Oltenia, aduce la rampă anumite practici nu tocmai ortodoxe în modul cum s-a produs înlocuirea acestuia. Pe seama votului din forul de conducere al instituției, președintele PNL Olt, Gigel Știrbu, iese la atac față de ansamblul politic denumit generis PSD Oltenia. Acesta afrimă pe pagina sa de socializare următoarele: „În jungla pesedistă din Oltenia, alianțele durează cât o promisiune electorală: până la următoarea rundă de împărțit funcții. Ceea ce s-a întâmplat zilele acestea, cu înlocuirea fratelui lui Paul Stănescu de la ADR Sud-Vest Oltenia, arată perfect cum baronii roșii își înfig cuțitele în spate chiar între ei, atunci când simt miros de putere și bani.

În centrul acestui circ cu intrigi și lovituri sub centură, Marus Oprescu joacă rolul clasic al „omului de casă” care își schimbă stăpânul mai repede decât îți schimbi cartela de telefon. Cândva fidel lui Paul Stănescu, Oprescu a întors armele cu o lejeritate de manual, oferindu-și serviciile și votul taberei Olguța Vasilescu exact când baronul din Olt avea nevoie de el mai mult. Așa s-a consumat, practic, trădarea care a permis mazilirea lui Alexandru Stănescu din fruntea ADR – o agenție care administrează peste 12 miliarde de euro și care, în PSD, valorează mai mult decât zece județe puse la un loc.

Pentru Paul Stănescu, eternul jupân de Olt, acesta nu e doar un șut politic. E o umilință publică, o demonstrație că nici măcar rețelele sale de loialitate, construite cu ani de „servicii” și funcții împărțite pe sub masă, nu mai sunt ce-au fost. Când îți cade fratele dintr-o asemenea poziție și mâna care votează tăierea vine chiar de la un om pe care îl credeai sub cheie, e clar că baronatul oltenesc a început să ruginească.

Iar Lia Olguța Vasilescu, primărița cu instinct de pradă, a simțit mirosul sângelui și a lovit cu precizia unui chirurg politic. Mișcarea e perfect calculată: își asigură controlul asupra ADR, își face tabăra mai puternică înainte de congresul PSD și, cel mai important, dă semnalul că nimeni nu e intangibil, nici măcar „greul” Paul Stănescu, secretarul general care până mai ieri părea de neclintit.

În tot acest spectacol grotesc, Marus Oprescu rămâne exemplul tipic de „soldat” pesedist: azi jură credință baronului, mâine îi sapă groapa, poimâine își vinde loialitatea celui mai ofertant. Nu contează doctrine, nu contează proiecte, nu contează oamenii – contează doar funcțiile, contractele și robinetul cu bani europeni. Trădarea devine o virtute, iar fidelitatea e doar o glumă proastă pe care și-o spun între ei la mesele de protocol.

Oltenia, odinioară bastion PSD betonat, se transformă într-un teren minat de ambiții personale, orgolii rănite și bani de împărțit. Cetățenii? Fondurile europene? Dezvoltarea regională? Toate acestea sunt simple decoruri într-o piesă în care actorii principali sunt baronii roșii care își ajustează cuțitele. Iar episodul „Oprescu contra Stănescu” nu e decât ultimul sezon dintr-un serial care pare să nu se mai termine, un reality-show cu buget public și cu miză uriașă: cine pune mâna pe pârghiile de control ale partidului și ale banilor.

Congresul PSD se anunță o luptă de clanuri, iar ce s-a întâmplat la ADR Oltenia e doar trailerul. În spatele ușilor închise, baronii își negociază viitorul ca pe o turmă de vite, iar trădătorii sunt premiați cu funcții noi, salarii grase și promisiuni de imunitate. Căci asta e adevărata față a PSD în Oltenia: o rețea de interese, trădări și calcule meschine, unde politica e doar pretext, iar cetățeanul e doar prețul pe care îl plătim cu toții”.