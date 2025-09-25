CJ Olt alocă 10 milioane de lei pentru modernizarea mai multor drumuri județene

În urma ședinței ordinare organizată joi, 25 septembrie 2025, Consiliul Județean Olt a decis alocarea a 10 milioane de lei din excedentul bugetar pentru demararea lucrărilor la două proiecte incluse în Programul „Anghel Saligny”. Banii vor fi împărțiți în mod egal pentru modernizarea drumurilor Bobu–Voineasa–Balș și Potcoava–Perieți, astfel încât lucrările să nu fie întârziate din lipsa finanțării guvernamentale.

„Guvernul nu mai alocă în toamna acestui an bani prin Anghel Saligny, motiv pentru care am decis să folosim bugetul propriu al județului. Sumele vor fi reîntregite anul viitor, odată cu noile alocări”, au transmis reprezentanții CJ Olt.

Pe lângă investițiile în infrastructură, conducerea Consiliului Județean a precizat că va continua să sprijine primăriile din județ, multe dintre ele confruntându-se cu lipsa fondurilor pentru cofinanțarea proiectelor sau pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități.

Proiecte și programe în derulare

PNRR: Proiectele cu un grad de execuție de peste 30% vor fi continuate, în timp ce altele vor fi analizate în baza memorandumurilor ministerelor de resort. Cele care nu se califică vor fi stopate.

Sănătate: Spitalul Județean de Urgență Slatina devine partener într-un program de prevenție și screening coordonat de Spitalul Universitar București. Proiectul are ca țintă 2.600 de persoane, iar unitatea din Slatina va rămâne cu o caravană mobilă pentru depistarea bolilor cronice. De asemenea, se așteaptă finalizarea procedurilor pentru punerea în funcțiune a angiografului și a noului computer tomograf.