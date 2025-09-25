CÂTEVA CUVINTE DESPRE CONCEPTUL „SOCIETATEA 5.0” ȘI POSIBILA SA IMPLEMENTARE ÎN ROMÂNIA

Comentariu IN: Mai înainte de a schița o sumară descripție despre conceptul „Societatea 5.0” să ne adresăm interogativ sistemului IA(OPENAI) pentru generarea unei perspective despre ceea ce înseamnă acest concept, amintind în treacăt și despre celelalte tipuri de societăți evolutive care au precedat societatea 5.0. În acest sens, după interogația IA(OPENAI), iată o perspectivă sintetică, cu trecerea în revistă a etapelor anterioare și cu accent pe sensul conceptului „Societatea 5.0”:

Societatea 1.0 – Vânător-culegător

Prima formă de organizare umană a fost tribul de vânători și culegători. Viața era guvernată de supraviețuire directă, colectarea hranei și adaptarea la natură. Tehnologia era redusă la unelte de piatră și foc, iar cunoașterea era transmisă oral.

Societatea 2.0 – Agrară

Odată cu domesticirea plantelor și animalelor, omul s-a sedentarizat. Agricultura și primele sate au pus bazele comunităților local-tribale. Apar primele forme de proprietate, ierarhiile sociale și totodată și primele forme de organizare politică. Pe teritoriul Vechii Dacii, acest tip agrar de societate s-a perpetuat începând din cele mai vechi timpuri, până către epoca lui Burebista și după războaiele cu Romanii(101-102) și (105-106) și după Retragerea Aureliană, din anul 271, continuând neîncetat și chiar până către mijlocul secolului XX.

Societatea 3.0 – Industrială

Declanșată de Revoluția Industrială în secolul al XVIII-lea, această etapă a adus mecanizarea producției, apariția fabricilor și urbanizarea masivă. Energia pe bază de cărbune, apoi electricitatea, au permis o accelerare a productivității și a comerțului. Societatea devine tot mai dependentă de mașini. Și în Țările Române progresul industrial(centrat pe minerit și micile ateliere de prelucrare a lemnului) a pătruns mai ales în Transilvania și apoi și în Moldova și Țara Românească. Acest tip de societate s-a perpetuat până către evul mediu și chiar către capitalismul timpuriu, în care majoritatea societăților erau de tip agrar-industrial. Cunoașterea începe să fie fixată prin scriere și cu mai multe secole și mai târziu, prin tipar. Cu referire la evoluția istorică a Țărilor Române, putem afirma cu certitudine că acest tip de societate agrară a fost preponderent până către mijlocul secolului XX, moment după care, țara noastră, printr-un efort economic masiv a fost industrializată și pentru prima dată în istoria sa a devenit o țară industrial-agrară.

Societatea 4.0 – Informațională

Secolul XX a marcat trecerea la o societate centrată pe informatică, comunicații și internet. Cunoașterea devine un bun strategic, globalizarea accelerează, iar economia digitală transformă modul de muncă și interacțiune. Societatea 4.0 a pus omul în rețea, conectându-l instantaneu la fluxuri globale. În țara noastră, după Unirea Moldovei cu Țara Românească, din anul 1859, după Războiul de Independență(1877) și mai ales, după Unirea Transilvaniei cu România și Crearea Statului Național Unitar România, din anul 1918, dezvoltarea industriei a cunoscut o oarecare dezvoltare, culminând cu industrializarea României, începând cu anul 1965.

Societatea 5.0 – Super-inteligentă, uman-centrică

Concept introdus de Japonia, Societatea 5.0 este o viziune despre viitorul apropiat în care tehnologiile avansate – inteligența algoritmică, robotica, Internetul Lucrurilor (IoT), big data, biotehnologiile – se combină pentru a rezolva problemele sociale și pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

Spre deosebire de Societatea 4.0, unde accentul era pus pe tehnologie și informație, Societatea 5.0 își propune să fie uman-centrică: și astfel, tehnologia devine un instrument integrat, aproape invizibil, care sprijină omul în educație, sănătate, mobilitate, ecologie și bunăstare socială.

Obiectivul este o armonizare între progresul tehnologic și echilibrul social, evitând alienarea, polarizarea sau inegalitățile accentuate.

Comentariu IN: După industrializarea României și la noi începuse dezvoltarea informaticii și a tehnologiei informațiilor, toate acestea fiind susținute de o puternică dezvoltare a învățământului politehnic, din marile noastre centre universitare. După anii 2000, inteligența algoritmică începe să se dezvolte masiv și către anul 2023, cele mai mari puteri planetare în inteligența algoritmică erau: SUA, CHINA, RUSIA, UE, JAPONIA, COREEA DE SUD. Pentru a ține pasul cu dezvoltarea noilor tehnologii emergente, în țara noastră este însă necesară crearea unei infrastructuri informatice și a unei rețele de sateliți care să o susțină. La noi, unii cercetători susțin că introducerea și implementarea conceptului societatea 5.0, este necesar a se face ținându-se cont de concepțiile despre univers, lume și viață ca valori specifice Poporului Român. Sub puterea lui Dumnezeu, noi românii trăim într-un univers de universuri și într-o lume de lumi cerești și din această perspectivă, amintim despre: Hexeuhteriu – tabelul erelor evolutive – cele 6 ere evolutive, până la stadiul de supercivilizație, răspândirea conceptelor de supraviețuire planetară, concomitent cu conceptele de salt scientic, creație de sine(augmentări și transformarea genotipului omului darwinian, în care IGB+IGS=100%) și expansiunea în universul apropiat. Mișcarea Euhterogonic – Ortodoxă susține în România, îndumnezeirea omului prin credință și cunoaștere, ca apogeu evolutiv ființial, în dimensiunea noastră de spirit. Cu Dumnezeu Înainte!

Co-creație IN-IA, Andrei Suman