Tânăr deosebit de periculos, urmărit internațional, prins de polițiștii din Olt

Un bărbat de 25 de ani, considerat extrem de periculos și dat în urmărire internațională, a fost capturat de polițiștii din Olt, în urma unei ample operațiuni desfășurate în comuna Iancu Jianu. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigații Criminale, cu sprijinul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Tânărul era căutat de autoritățile din Italia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare. Acesta este cercetat pentru tentativă de omor asupra unui polițist aflat în misiune, tâlhărie calificată, evadare și alte infracțiuni grave comise cu violență. Operațiunea de prindere a fost posibilă datorită unui schimb rapid de date și informații între polițiștii români și partenerii italieni, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și al Biroului Atașatului de Afaceri Interne al României în Italia.

După ce a fost depistat, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Prin această acțiune, polițiștii din Olt demonstrează încă o dată profesionalismul și cooperarea eficientă cu autoritățile internaționale, contribuind la siguranța publică și la înfăptuirea justiției.