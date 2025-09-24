SJU Slatina inaugurează un computer tomograf de ultimă generație, achiziționat prin fonduri europene

De către

SJU Slatina inaugurează un computer tomograf de ultimă generație, achiziționat prin fonduri...

Personalul din cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală al Spitalului Județean de Urgență Slatina a participat marți, 23 septembrie 2025, la instruirea necesară pentru utilizarea noului computer tomograf Revolution Maxima, un aparat de ultimă generație, achiziționat printr-un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă, derulat de Consiliul Județean Olt în cadrul PNRR.

Aparatul va fi pus în funcțiune începând cu 1 octombrie 2025, în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al unității medicale.

„De la momentul achiziției și până la instalare, a fost necesar un proces complex de avizare și autorizare, în conformitate cu legislația în vigoare”, au precizat reprezentanții SJU Slatina.

Noul tomograf este dotat cu un injectomat, dispozitiv care permite administrarea substanței de contrast în timpul investigațiilor, crescând astfel acuratețea imaginilor și rapiditatea stabilirii diagnosticului.

Conducerea SJU Slatina estimează că, odată cu punerea în funcțiune a aparatului, numărul procedurilor imagistice va crește semnificativ. În prezent, în Ambulatoriul Integrat se efectuează aproximativ 120 de investigații imagistice de înaltă performanță pe lună.

