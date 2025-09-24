De către

Scornicești. Panouri fotovoltaice gratuite pentru persoanele vulnerabile prin programul PowerEU

Primăria orașului Scornicești anunță o nouă realizare pentru comunitate. Gospodăriile persoanelor vulnerabile vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice, grație finanțării obținute prin programul european PowerEU – Persoane vulnerabile.

Primarul Daniel Tudor a transmis că în perioada următoare echipele Primăriei, alături de consilieri locali și reprezentanți zonali, vor merge pe teren pentru a identifica fiecare beneficiar și pentru a demara etapele de implementare a proiectului.

„Doar împreună am reușit să aducem încă un sprijin real pentru persoanele vulnerabile și un pas înainte spre energie verde”, a subliniat edilul.

Proiectul vine ca un ajutor concret pentru familiile aflate în dificultate, dar și ca o investiție în sustenabilitatea energetică a orașului. Panourile fotovoltaice vor reduce cheltuielile gospodăriilor și vor contribui la creșterea gradului de independență energetică.