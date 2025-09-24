Acasă Administrație Scornicești. Panouri fotovoltaice gratuite pentru persoanele vulnerabile prin programul PowerEU

Scornicești. Panouri fotovoltaice gratuite pentru persoanele vulnerabile prin programul PowerEU

De către
Bogdan Vladu
-
16

Primăria orașului Scornicești anunță o nouă realizare pentru comunitate. Gospodăriile persoanelor vulnerabile vor beneficia gratuit de panouri fotovoltaice, grație finanțării obținute prin programul european PowerEU – Persoane vulnerabile.

Primarul Daniel Tudor a transmis că în perioada următoare echipele Primăriei, alături de consilieri locali și reprezentanți zonali, vor merge pe teren pentru a identifica fiecare beneficiar și pentru a demara etapele de implementare a proiectului.

„Doar împreună am reușit să aducem încă un sprijin real pentru persoanele vulnerabile și un pas înainte spre energie verde”, a subliniat edilul.

Proiectul vine ca un ajutor concret pentru familiile aflate în dificultate, dar și ca o investiție în sustenabilitatea energetică a orașului. Panourile fotovoltaice vor reduce cheltuielile gospodăriilor și vor contribui la creșterea gradului de independență energetică.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.