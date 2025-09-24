Peste 2.300 de persoane au fost angajate prin AJOFM Olt în primele opt luni din 2025

În perioada ianuarie–august 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a reușit să faciliteze încadrarea în muncă a 2.364 de persoane, prin serviciile și măsurile active de stimulare a ocupării. Potrivit datelor transmise de instituție, cele mai multe persoane angajate sunt peste 45 de ani (1.460), urmați de cei cu vârste între 35 și 45 de ani (310), 25–35 de ani (283) și 311 tineri sub 25 de ani. Din totalul celor încadrați, 1.023 provin din mediul urban, iar 1.341 din mediul rural, semn că oportunitățile identificate au acoperit întreg județul. În funcție de nivelul de pregătire, cei mai mulți angajați au studii liceale sau postliceale (1.042). Lor li se adaugă persoane cu studii gimnaziale sau fără studii (611), cu studii profesionale (562) și 149 de absolvenți de facultate.

Un element semnificativ este faptul că 1.019 dintre cei angajați fac parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea în această categorie fiind realizată prin profilarea beneficiarilor înscriși la AJOFM Olt. În total, în primele opt luni ale anului, 6.688 de persoane s-au înregistrat în baza de date a instituției pentru a beneficia fie de indemnizație de șomaj, fie de măsuri active de integrare pe piața muncii.

Reprezentanții AJOFM Olt subliniază că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.