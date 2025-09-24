Mario De Mezzo: „Trotinetele electrice vor fi interzise în parcuri, în curțile unităților de învățământ și în locurile de joacă. Nu trebuie să așteptăm tragedii pentru a acționa”

Începând cu 1 octombrie 2025, trotinetele electrice nu vor mai avea voie în parcurile din Slatina, în curțile unităților școlare și în locurile de joacă. Decizia a fost luată de Consiliul Local, la inițiativa primarului Mario De Mezzo, care a subliniat că măsura are rol preventiv, în urma numeroaselor accidente grave petrecute la nivel național.

Primarul amintește tragediile recente în care doi copii, unul din Piatra-Neamț și altul din Sibiu, și-au pierdut viața după accidente cu trotinete electrice. „Trotinetele electrice sunt extrem de periculoase, unele ajungând la viteze de 90-100 km/oră într-un timp foarte scurt. O secundă de neatenție este suficientă pentru un accident îngrozitor”, a declarat Mario De Mezzo.

Potrivit noii hotărâri, cei care încalcă interdicția riscă sancțiuni dure. Trotinetele vor fi confiscate pe loc, iar părinții le pot recupera doar după plata unei taxe de 5.000 de lei. „Trebuie să fim drastici în educație pentru a preveni tragediile. Nu este nevoie să așteptăm ca acestea să se întâmple pentru a acționa”, a adăugat edilul.

Decizia a stârnit nemulțumiri în rândul unor părinți, însă primarul susține că măsura este una corectă și necesară pentru siguranța copiilor și a comunității.