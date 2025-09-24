Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în 2026

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat miercuri, 24 septembrie 2025, că măsura privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la 31 martie 2026. Decizia a fost adoptată de Coaliția de guvernare și urmează să fie oficializată printr-un act normativ ce va fi aprobat în următoarea ședință de Guvern.

„Salut decizia Coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Mulțumesc Consiliului Concurenței pentru datele furnizate în susținerea acestei măsuri, care și-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Potrivit oficialului, măsura a fost concepută pentru a limita creșterile artificiale de preț și pentru a sprijini familiile vulnerabile în contextul inflației și al presiunilor economice din ultima perioadă.