Acasă Actualitate Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în 2026

Guvernul prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în 2026

De către
Bogdan Vladu
-
18

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat miercuri, 24 septembrie 2025, că măsura privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la 31 martie 2026. Decizia a fost adoptată de Coaliția de guvernare și urmează să fie oficializată printr-un act normativ ce va fi aprobat în următoarea ședință de Guvern.

„Salut decizia Coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. Mulțumesc Consiliului Concurenței pentru datele furnizate în susținerea acestei măsuri, care și-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Potrivit oficialului, măsura a fost concepută pentru a limita creșterile artificiale de preț și pentru a sprijini familiile vulnerabile în contextul inflației și al presiunilor economice din ultima perioadă.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.