Amenințare la adresa școlilor din Olt. Poliția a intrat în alertă

În seara zilei de 23 septembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a primit un mesaj cu caracter de amenințare îndreptat către unități de învățământ din județ. Autoritățile au reacționat imediat, iar structurile competente desfășoară în prezent verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale situației. Polițiștii dau asigurări că tratează cu maximă seriozitate astfel de sesizări.

„Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar IPJ Olt, alături de celelalte structuri de ordine publică, acționează permanent pentru menținerea unui climat de securitate, în special în zona școlilor”, au transmis reprezentanții instituției.

Deocamdată, nu au fost furnizate detalii despre conținutul amenințării sau despre persoanele care s-ar putea afla în spatele acesteia, ancheta fiind în desfășurare.