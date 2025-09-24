Academica Balș câștigă la Filiași. Victorie importantă în deplasare

Atmosferă electrizantă și emoții mari la Filiași, unde ACS Academica Balș a reușit să obțină o victorie importantă în fața formației ACSO Filiași. Meciul, disputat marți după-amiază, s-a încheiat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți, după un joc intens, plin de luptă și determinare. Golul victoriei a venit în urma unei faze spectaculoase, care a pus în valoare spiritul de echipă și ambiția jucătorilor de la Academica.

Antrenorul și staff-ul tehnic au felicitat echipa pentru atitudine și pentru modul în care au tratat partida. „Este o victorie muncită și meritată. Când jucăm din pasiune pentru fotbal, rezultatele frumoase nu întârzie să apară”, a transmis clubul după meci.

De asemenea, conducerea a ținut să mulțumească suporterilor care au fost din nou alături de echipă, fie în tribune, fie de acasă. Atmosfera creată de fanii fideli a fost un adevărat imbold pentru jucători.