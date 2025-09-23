România contestă propunerea de buget a Comisiei Europene pentru agricultură

România respinge actuala propunere de buget prezentată de Comisia Europeană și solicită modificarea acesteia, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu. Oficialul român a subliniat că Politica Agricolă Comună trebuie să rămână o politică distinctă și să fie gestionată exclusiv de miniștrii agriculturii în cadrul Consiliului, fără a fi integrată cu alte politici europene.

Printre principalele revendicări transmise de România se află:

– finanțarea separată a dezvoltării rurale, independent de Politicile de Coeziune;

– un buget distinct pentru Programul UE pentru școli și menținerea sprijinului financiar dedicat sectorului viti-vinicol;

– majorarea alocării financiare a PAC la un nivel considerat corect, care să susțină investițiile în reziliență, securitate alimentară și dezvoltare rurală echilibrată.

„Fermierii noștri au nevoie de finanțare corectă pentru irigații, zootehnie și procesare, pentru a putea continua să producă. Doar astfel putem asigura echitate și continuitate în sprijinirea fermierilor și a zonelor rurale”, a declarat ministrul Barbu.

Poziția României se aliniază nemulțumirilor exprimate și de alte state membre, care avertizează că o subfinanțare a agriculturii europene ar putea afecta securitatea alimentară și competitivitatea fermierilor în raport cu piețele externe.