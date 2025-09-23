Exercițiul „Scutul 25” are loc la Deveselu. Locuitorii din zonă, avertizați să nu se alarmeze de zgomotul aeronavelor

De către

Exercițiul „Scutul 25” are loc la Deveselu. Locuitorii din zonă, avertizați să...

În perioada 24–25 septembrie 2025, la Baza Militară 99 Deveselu se va desfășura exercițiul interinstituțional „Scutul 25”, un antrenament complex care implică participarea unor forțe și echipamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății.

Conform anunțului transmis de Primăria Municipiului Caracal, pregătirea presupune inclusiv survolarea spațiului aerian cu avioane și elicoptere, activități ce pot genera zgomote puternice resimțite de locuitorii din împrejurimi.

Autoritățile subliniază că nu există motive de îngrijorare, exercițiul având un caracter strict profesional și preventiv, parte din programul de antrenamente necesare pentru menținerea capacității de intervenție și cooperare între instituții.

„Scutul 25” urmărește testarea și perfecționarea mecanismelor de reacție în situații de criză, dar și îmbunătățirea coordonării între structurile militare, interne și medicale.