Brâncoveni, 639 de ani de istorie atestată documentar

Comuna Brâncoveni a marcat astăzi, 23 septembrie 2025, un moment de sărbătoare, 639 de ani de la prima atestare documentară a numelui său. Într-un document emis pe 23 septembrie 1386, la curtea domnească a voievodului Mircea cel Bătrân, apare pentru prima dată numele satului Brâncoveni.

Primarul comunei, Ion Cheroiu, a transmis un mesaj de mândrie și recunoștință față de istoria locului: „Numele Brâncoveni ne leagă de un trecut impresionant, care ne obligă să păstrăm vie memoria strămoșilor noștri și să ducem mai departe valorile acestei comunități”.

De-a lungul timpului, cercetările arheologice efectuate pe teritoriul comunei au scos la iveală vestigii de origine romană, semn că aceste meleaguri au fost locuite cu mult înainte de menționarea lor oficială în documentele medievale. În plus, legendele despre „Măgura din Văleni” amintesc de prezența dacilor în aceste locuri, ceea ce confirmă profunzimea istorică a zonei.

Un alt document de referință pentru istoria Brâncovenilor este hrisovul emis de Vlad Călugărul, între 1 septembrie 1491 și 31 august 1492, în care apare consemnată sintagma „Brâncovenii toţ(i)”.

Astfel, comuna Brâncoveni nu este doar un punct pe harta județului Olt, ci o vatră de istorie, tradiție și continuitate, care își revendică locul în identitatea culturală a Țării Românești.