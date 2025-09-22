Universitatea Craiova 2 joacă la Caracal împotriva formației Nanov

Marți, 23 septembrie 2025, pasionații de fotbal sunt așteptați pe stadionul „Jane Nițulescu” din Caracal pentru a urmări un nou meci spectaculos. Universitatea Craiova 2 întâlnește formația Nanov, partida urmând să înceapă la ora 17:00.

Reprezentanții Primăriei Caracal îi îndeamnă pe suporteri să fie prezenți în tribune pentru a susține echipa favorită. Atmosfera de pe stadion și încurajările publicului pot fi decisive pentru obținerea unei victorii de către tinerii fotbaliști craioveni.

Evenimentul promite să aducă adrenalină și emoție, iar iubitorii sportului-rege sunt invitați să fie parte din această confruntare.