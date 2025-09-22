Slatina a încheiat în sărbătoare finala Olimpiadei Liceelor 2025

După zece zile de emoții, competiții sportive și momente de neuitat, Olimpiada Liceelor Slatina 2025 s-a încheiat cu o festivitate plină de energie și aplauze. Evenimentul, reluat după o pauză de mai mulți ani, a adunat sute de elevi, profesori și susținători, transformând orașul într-o adevărată arenă a tinereții și a spiritului competitiv.

Podiumul competiției a adus surprize și un moment inedit în istoria Olimpiadei:

Locul I: Colegiul Național Ion Minulescu – 92 puncte

Locul II: Colegiul Național Radu Greceanu și Liceul cu Program Sportiv – 54 puncte (egalitate perfectă)

Locul III: Colegiul Național Nicolae Titulescu – 50 puncte

Pentru prima dată, organizatorii au decis să premieze două echipe pe poziția a doua, ca un gest de respect față de fair-play și performanța egală a competitorilor.

Revenirea Olimpiadei a fost posibilă datorită inițiativei primarului Mario De Mezzo, care a subliniat importanța acestui tip de eveniment pentru comunitatea locală: „O Slatina strălucitoare înseamnă tineri talentați, uniți de pasiune și de dorința de a fi mai buni. Olimpiada Liceelor a arătat că spiritul comunității noastre este mai puternic ca niciodată. Aceasta este doar prima ediție dintr-o tradiție pe care vrem să o consolidăm în fiecare an”.

Organizată cu sprijinul profesorilor și voluntarilor, Olimpiada Liceelor a reușit să readucă în prim-plan entuziasmul și unitatea elevilor slătineni. Publicul a apreciat atât diversitatea probelor, cât și atmosfera prietenoasă, transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare a tinereții.

În urma succesului ediției din 2025, administrația locală anunță că intenționează să dezvolte proiectul și să îl transforme într-un reper anual pentru educație, sport și spirit civic.