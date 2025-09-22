Radarul E-SIGUR, la datorie în Olt

Polițiștii olteni au ieșit astăzi, 22 septembrie 2025, pe principalele artere de circulație, echipați cu sistemul radar E-SIGUR, în cadrul unei acțiuni menite să reducă riscurile din trafic și să descurajeze comportamentele periculoase la volan.

Dispozitivele de tip radar, montate pe trepiede mobile, pot detecta în timp real autovehiculele care depășesc limita legală de viteză sau încalcă alte reguli de circulație. Aparatura modernă transmite automat datele către polițiști, ceea ce face identificarea și sancționarea șoferilor indisciplinați mai eficientă.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că E-SIGUR este un instrument esențial pentru creșterea siguranței rutiere, protejând nu doar conducătorii auto, ci și pietonii și bicicliștii.

„Scopul nostru nu este aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea accidentelor și încurajarea unui comportament responsabil în trafic. Îi îndemnăm pe șoferi să respecte regulile de circulație și să conducă prudent”, transmit reprezentanții IPJ Olt.