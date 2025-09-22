Polițiștii olteni, în acțiune. Sute de amenzi, permise reținute și dosare penale după un weekend de controale

Polițiștii olteni au fost din nou la datorie în acest sfârșit de săptămână, desfășurând acțiuni menite să prevină faptele de violență, să crească siguranța rutieră și să combată principalele cauze generatoare de accidente.

În perioada vizată, oamenii legii au intervenit la 142 de evenimente, dintre care 110 au fost sesizate prin 112.

Bilanțul controalelor este unul semnificativ: 369 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de peste 160.000 de lei, 52 de permise de conducere reținute, majoritatea pentru viteză excesivă, 18 certificate de înmatriculare retrase pentru defecțiuni tehnice și alte nereguli, 3 infracțiuni constatate la regimul rutier.

Unul dintre cazurile grave a fost înregistrat pe 20 septembrie, când un bărbat de 44 de ani, din județul Vâlcea, a fost depistat în comuna Grădinari conducând sub influența alcoolului. Testul cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Un alt incident s-a produs în noaptea de 21 septembrie, la Slatina, unde polițiștii au oprit un tânăr de 21 de ani din comuna Bălteni. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.