Curtișoara celebrează tradiția la a XXVI-a ediție a Sărbătorii Nucului

Comuna Curtișoara se pregătește pentru un nou moment de sărbătoare. Pe 5 octombrie 2025, începând cu ora 15:00, va avea loc cea de-a XXVI-a ediție a Sărbătorii Nucului, eveniment organizat de Primărie și Consiliul Local.

Pe scenă vor urca artiști consacrați ai muzicii populare românești, Valentin Sanfira, Constantin Enceanu, Emilia Dorobanțu, Alex Enache, Violeta și Maria Constantin, Adi Răduț, Zidaru Viorel alături de Orchestra „Adi și Viorel de la Balș”, Ansamblul „Flori de Măr” Curtișoara. Spectacolul va fi completat de un show de lasere, focuri de artificii și va fi prezentat de Lili Bălăceanu.

Primarul Gheorghe Gănescu a subliniat că această sărbătoare reprezintă „o tradiție de suflet” care unește comunitatea și marchează legătura dintre oameni, respectul pentru istorie și identitatea locală.

Locuitorii comunei și vizitatorii din împrejurimi sunt invitați să participe la un eveniment ce îmbină tradiția, bucuria și mândria comunității.