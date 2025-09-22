Cinema „Eugen Ionescu” Slatina aduce noi filme pentru toate vârstele

Începând de astăzi, 22 septembrie 2025, cinefilii din Slatina sunt așteptați la Cinema „Eugen Ionescu” cu o nouă selecție de producții cinematografice, dedicate atât celor mici, cât și pasionaților de thrillere, SF sau horror. Intrarea este gratuită, iar programul promite să satisfacă toate gusturile.

Programul zilei de 22 septembrie:

15:15 – Lilo & Stitch (dublat)

16:30 – Ștrumfii: Filmul (dublat)

17:00 – K-Pop Demon Hunters (dublat, 3D)

18:30 – Superman (3D)

19:00 – Tarot (horror, 3D)

20:45 – M3GAN 2.0 (SF, horror, 3D)

21:00 – 28 Years Later (horror)

Accesul este liber, iar rezervările se pot face la numărul de telefon 0784 010 929. Programul cinematografului este între orele 15:00 și 21:00.

Organizatorii îi invită pe slătineni să redescopere magia filmelor pe marele ecran, alături de familie și prieteni, într-o atmosferă de sărbătoare dedicată cinefililor.