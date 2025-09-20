Slatina, exemplu de solidaritate. Loctrans a participat la acțiunea „Let’s Do It, România!”

Municipiul Slatina a demonstrat din nou că poate fi unit în jurul unui scop comun, protejarea mediului. În acest weekend, Loctrans Slatina s-a alăturat campaniei naționale „Let’s Do It, România!”, desfășurată sub sloganul „Slatina curată, Slatina unită!”.

Evenimentul a reunit Primăria Municipiului Slatina, numeroase instituții locale și voluntari, care au răspuns „prezent” apelului de a face din oraș un loc mai curat și mai prietenos cu natura.

Echipa Loctrans a contribuit la strângerea deșeurilor din zona barajului Olt, demonstrând că implicarea pentru comunitate nu are zile libere. „Le mulțumim colegilor care, chiar într-o zi de weekend, au arătat că le pasă de orașul în care trăim și au pus umărul la colectarea gunoaielor”, au transmis reprezentanții companiei.

Pentru Loctrans, protecția mediului nu se rezumă la modernizarea transportului public prin autobuze electrice și soluții verzi, ci include și participarea activă la inițiative care fac diferența pentru generațiile viitoare.

„Vom răspunde mereu prezent atunci când vine vorba de responsabilitate față de natură și comunitate. Un oraș curat este un oraș în care ne bucurăm să trăim!”, a fost mesajul transmis de echipa Loctrans Slatina.