Loctrans Slatina oferă șase luni de transport gratuit pentru pensionari și introduce carduri electronice pentru elevi

Loctrans Slatina anunță două măsuri importante care vin în sprijinul pensionarilor și al elevilor din municipiu, începând cu 1 octombrie.

Transport gratuit pentru pensionari

Cei care au beneficiat în ultimele șase luni de gratuitate la transportul public pot obține o nouă perioadă de abonamente gratuite. Încărcarea cardurilor și actualizarea datelor personale se vor face în perioada 22 septembrie-5 octombrie, la:

– Centrul de Difuzare și Eliberare Abonamente, Str. A.I. Cuza;

– Sediul central Loctrans, Str. Drăgănești nr. 25

Pensionarii sunt așteptați cu cardul și documentele prevăzute în regulament, pentru a beneficia de încă șase luni de transport gratuit.

Digitalizare pentru elevi

O noutate majoră îi vizează pe elevii cu domiciliul în Slatina: abonamentele tipărite dispar, iar de la 1 octombrie aceștia vor primi carduri electronice personalizate.

Noile carduri vor fi încărcate automat, lunar, pe toată durata anului școlar. Elevii vor trebui să depună o singură dată documentele necesare (carte de identitate, carnet de elev vizat etc.), după care nu vor mai fi necesare drumuri suplimentare sau acte în plus.

Prin aceste măsuri, Loctrans și Primăria Slatina își propun să reducă birocrația și să digitalizeze serviciile, transformând transportul public într-o opțiune mai eficientă, prietenoasă și modernă pentru comunitate.